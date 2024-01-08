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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Danimarka'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Frederiksberg bölgesinde binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Aynur Şeyma Asan  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
Danimarka'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Ankara

Danimarka basınında yer alan haberlere göre, Frederiksberg'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisinde semtin belediye binası önünde toplandı.

Filistin bayrağı taşıyan gruptakiler, "Gazze'de soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" şeklinde slogan atarak Kopenhag'ın tarihi Radhuspladsen Meydanı'ndaki belediye binasına doğru yürüdü.

Gruptakiler, Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımlara sınırsız erişim, Gazze'nin işgaline son verilmesi ve esirlerin serbest bırakılması konusunda çağrı yaptı.

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