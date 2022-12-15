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Dünya

Danimarka'da 44 yıl sonra ilk kez 'orta yol koalisyon' hükümeti kuruldu

Danimarka'da 44 yıl sonra ilk defa sağ ve sol partiler bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurdu. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sağ ve sol partilerin bir araya gelerek oluşturduğu "orta yol koalisyon" hükümetinin üyelerini açıkladı.

Dilara Karataş   | 15.12.2022
Danimarka'da 44 yıl sonra ilk kez 'orta yol koalisyon' hükümeti kuruldu

Ankara

Frederiksen'in 42 gün süren müzakerelerin ardından kurulduğunu açıkladığı koalisyon hükümeti, sol görüşlü Sosyal Demokrat Parti, merkez sağ Liberal Parti ve merkeziyetçi Ilımlı Partiden oluşuyor.

Yeni hükümette Liberal Parti Başkanı Jakob Ellemann-Jensen savunma bakanı olurken eski Başbakan Lars Lokke Rasmussen dışişleri bakanlığına getirildi.

"Orta yol koalisyon" hükümetinde 23 bakandan 8'i kadın. Bakanların 11'i Frederiksen'in liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Parti, 7'si merkez sağ Liberal Parti, 5'i ise merkeziyetçi Ilımlı Partiden.

Koalisyondaki üç parti, 179 koltuklu parlamentoda 89 koltuğa sahip.

Danimarka'da en son 1978'de, Sosyal Demokrat Parti ve Liberal Parti koalisyon kurmuştu.

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