Danimarka’da tren kazası: 6 kişi öldü

Danimarka’da Sjaelland adası ile Fyn adasını birbirine bağlayan Storebaelts (Büyük Boğaz) Köprüsü’nde meydana gelen tren kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi.

KOPENHAG

Danimarka Devlet Demiryollarından (DSB) yapılan açıklamaya göre, Sjaelland adası ile Fyn adasını birbirine bağlayan Storebaelts (Büyük Boğaz) Köprüsü’nde meydana gelen tren kazası yerel saatle 07.30 civarında yaşandı.

Kazada, Fyn adasından Sjaelland adası yönünde hareket eden, 131 yolcu ile 3 mürettebatı bulunan hızlı tren, karşı yönden gelen yük trenine çarptı.

Çarpma sonucu hızlı trenin çok sert fren yaptığını açıklayan DSB, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Storebaelt Köprüsü’nü Fyn adasına bağlayan Nyborg kentinde kriz masası oluşturuldu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan köprünün bir bölümü açıldı.

Muhabir: Davut Çolak