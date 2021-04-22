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Dünya

Danimarka’da Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi protesto edildi

Başkent Kopenhag’da Christiansborg Sarayı Meydanı’nda toplanan göstericiler, hükümetin Suriyeli mültecileri geri gönderme kararını protesto etti.

Davut Çolak   | 22.04.2021
Danimarka’da Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi protesto edildi Fotoğraf: Davut Çolak/AA

Kopenhag

Danimarka’da, Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi protesto edildi

Başkent Kopenhag’da parlamento binasının da içinde bulunduğu Christiansborg Sarayı Meydanı’nda toplanan göstericiler, Danimarka hükümetinin, Şam’dan gelen Suriyeli mültecileri geri gönderme kararını protesto etti. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şam’dan Danimarka'ya gelen Suriyeli mültecilerin oturma izinlerini iptal etmeye başlayan Danimarka, Suriyeli mültecileri ülkelerine geri gönderme kararı alan ilk ve tek Avrupa ülkesi oldu. 1 saat süren gösteri, Mellemfolkelig Samvirke (Action Aid), Danimarka Mülteci Konseyi Gençlik Kolları, Venligboerne ve Suriyeli aktivist Haifaa Awad tarafından düzenlendi. ( Davut Çolak - Anadolu Ajansı )

Gösteride konuşmacılar arasında oturma izinleri iptal edilen Suriyeli mülteciler de yer aldı.

Danimarka’da Mülteci Temyiz Kurulu, aralık 2019’da Suriye’nin başkenti Şam ve kırsalındaki bölgelerin güvenli olduğu yönünde görüş bildirdi.

Bunun üzerine Şam ve kırsalından Danimarka'ya gelen Suriyeli mültecilerin oturma izinlerini yenilemeyen ve iptal etmeye başlayan Danimarka, Suriyeli mültecileri ülkelerine geri gönderme kararı alan ilk ve tek Avrupa ülkesi oldu.

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