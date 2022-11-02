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Dünya

Danimarka’da sandık çıkış anketlerine göre seçimin kazananı belirsiz

Parlamento seçimlerinin yapıldığı Danimarka’da sandık çıkış anketleri seçimin net bir kazananı olmadığını gösteriyor.

Şeyma Uzundere   | 02.11.2022
Danimarka’da sandık çıkış anketlerine göre seçimin kazananı belirsiz

KOPENHAG

TV2 tarafından yayınlanan seçim çıkış anketlerine göre, mevcut Başbakan Mette Frederiksen’in Sosyal Demokratlar Partisi, yüzde 25 oy oranı ile seçimlerde en yüksek oyu alan parti oldu.

Ancak sonuçlar, 14 partinin yarıştığı seçimlerde, merkez sol ve sağ partilerin, 179 sandalyeli parlamentoda hükümet kurmak için yeterli olan 90 sandalyeye sahip olmadığını gösterdi.

Öte yandan Başbakan Frederiksen'in, eski Başbakan Lars Lokke Rasmussen'in yeni kurduğu ve çıkış anketlerine göre oyların yaklaşık yüzde 9’unu alan Moderaterne Partisi’nin desteğini alması halinde liderliğini koruyabileceği belirtiliyor.

Danimarka Radyosu (DR) tarafından yayınlanan çıkış anketlerinde ise Sosyal Demokratlar oyların yüzde 23,1’ini alarak 42 sandalye elde ederken, Liberal Parti yüzde 13,5 oyla 24 sandalye kazandı.

Haziran 2019'da göreve gelen Başbakan Frederiksen liderliğindeki azınlık Sosyal Demokrat hükümeti, salgında toplumu virüsün mutasyonundan korumak için milyonlarca sağlıklı vizonun öldürülmesi emrini verdiği gerekçesiyle eleştirilerin odağındaydı.

Ayrıca hükümetin merkez sol müttefiklerinden Sosyal Liberal Parti'nin, Frederiksen'in erken seçim çağrısı taahhüdü vermemesi halinde güven oylaması tehdidinde bulunması üzerine Danimarka’da erken seçim süreci ivme kazanmıştı.

Parlamentodaki parçalı yapı nedeniyle uzun yıllardır hiçbir partinin çoğunluğu elde edememesi Danimarka’nın azınlık hükümetlerince yönetilmesini ve partiler arası uzlaşıyı zorunlu kılıyordu.

Başbakan Frederiksen de sol partilerin desteğiyle bir azınlık hükümetini yönetiyordu.

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