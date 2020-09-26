Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Danimarka’da düğünlere 50 kişi sınırlaması

Danimarka’da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere 50 kişi sınırlaması getirildi.

Davut Çolak   | 26.09.2020
Danimarka’da düğünlere 50 kişi sınırlaması

Kopenhag

Danimarka’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlere 50 kişi sınırlaması getirildi.

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, düzenlediği basın toplantısında, ülkede haziran ayında kısıtlamaların esnetilmesinin ardından 500 kişiye kadar katılıma müsaade edilen düğün ve eğlencelerin sınırının 50 kişiye indirildiğini bildirdi.

Heunicke, “Düğünlerde ve eğlencelerde 30, 40, 50 ve 60 kişiye kadar Kovid-19 vakası gördük. 60 vakanın başkalarına da virüsü yaymasının ne kadar korkunç bir gelişme olacağını düşünmek bile istemiyorum.” dedi.

Heunicke, 7 Eylül’de uygulamaya konulan restoranların, kafelerin ve barların 22.00’de kapatılması kararının, 18 Ekim’e kadar uzatıldığını da açıkladı. Paket hizmeti veren restoranlar ise 22.00’den sonra da açık kalabilecek.

Danimarka’da günlük test sayısının 70 bine çıkarılması için çalıştıklarını aktaran Heunicke, Kovid-19 belirtisi olan kişilere testlerde öncelik tanınacağını kaydetti.

Danimarka’da son günlerde, bir Türk düğünündeki halay görüntülerinin, düğünde müzik çalan DJ tarafından sosyal medyaya yüklenmesi, ülkede özellikle Müslümanların düğünlerine yönelik tartışmaları beraberinde getirmişti.

Ülkedeki son açıklanan rakamlara göre, 2 milyon 295 bin kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Şimdiye kadar 25 bin 594 Kovid-19 vakası tespit edilen ülkede, virüs nedeniyle 647 kişi hayatını kaybetti. 19 bin 10 kişi ise virüsü yenmeyi başardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlaç firması Johnson&Johnson: Kovid-19 aşımız klinik denemelerde güçlü bağışıklık oluşturuyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Erzincan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içmek yasaklandı
Fransa'da son 24 saatte 15 bin 797 Kovid-19 vakası görüldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Danimarka’da düğünlere 50 kişi sınırlaması

Danimarka’da düğünlere 50 kişi sınırlaması

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Erzincan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içmek yasaklandı

Fransa'da son 24 saatte 15 bin 797 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da son 24 saatte 15 bin 797 Kovid-19 vakası görüldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Virginia Valisi Northam Kovid-19'a yakalandı

ABD'de Virginia Valisi Northam Kovid-19'a yakalandı