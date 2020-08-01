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Dünya

Danimarka’da 60 kişiye 'Örtünme Yasası' ihlali cezası

Danimarka'da 60 kişiye, 2 yıl önce yürürlüğe giren “Örtünme Yasası”nı ihlal etmekten idari para cezası verildi.

Davut Çolak   | 01.08.2020
Danimarka’da 60 kişiye 'Örtünme Yasası' ihlali cezası

Kopenhag

Danimarka Devlet Televizyonu DR’nin Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı haberine göre, Danimarka’da 60 kişiye kamuoyunda “burka ve peçe” yasası olarak da bilinen “Örtünme Yasası”na aykırı davranmaktan idari para cezası uygulandı. 

Ceza uygulanan 60 kişinin arasında yasa kapsamında yüzünü kapatacak şekilde kasket takanlar ve kar maskesi giyenler de olduğu belirtildi.

Danimarka’da 1 Ağustos 2018’de yürürlüğe giren “Örtünme Yasası” kapsamında kamusal alanda yasaklanan peçe ve burka giyen kadınlara 10 bin krona (11 bin Türk lirası) kadar idari para cezası uygulanıyor.

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