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Dünya

Danimarka Başbakanından Grönland tartışmasına 'absürt' yorumu

Danimarka Başbakanı Frederiksen, ABD Başkanı Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'i satın alma fikrini "absürt" olarak nitelendirdi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 19.08.2019
Danimarka Başbakanından Grönland tartışmasına 'absürt' yorumu

Kopenhag

Grönland'i ziyaret eden Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, adanın Başbakanı Kim Kielsen ile bir araya geldi. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği yönündeki haberler için "bunun absürt bir tartışma konusu" olduğu değerlendirmesini yapan Frederiksen, adanın satılık olmadığını yineledi.

"Grönland Grönlandlı"

Frederiksen, "Grönland Danimarkalı değil. Grönland Grönlandlı. Buna cidden niyet edilmediğini ısrarla ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Trump'ın gelecek ay başında Danimarka'yı ziyaret etmesi planlanıyor.

Trump'ın Grönland'i satın almayı dile getirdiği iddiası

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın toplantılarda, yemeklerde ve sohbetlerde danışmanlarına ABD'nin Grönland'i alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın bol kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazmıştı. Haberde isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak da Trump'ın Beyaz Saray danışmanından bu konuyu araştırmasını istediğini aktarmıştı.

Associated Press ajansının Trump'ın yakın çevresinden olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde de kaynak, Trump'ın Grönland'i satın alma konusunu müzakere ettiğini ancak bu konuda ciddi olmadığını söylemişti.

Grönland Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili "Grönland, mineraller, saf su ve buz, balık stokları, deniz ürünleri, yenilenebilir enerji gibi değerli kaynaklar açısından zengin ve macera turizmi için yeni bir mecra. İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz." açıklamasını yapmıştı.

Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946 yılında Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'i satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti. 

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