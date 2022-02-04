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Dünya

Cumhuriyetçi Senatör Rusya-Ukrayna gerginliğinden Biden'ı sorumlu tuttu

Dildar Baykan Atalay   | 04.02.2022
Cumhuriyetçi Senatör Rusya-Ukrayna gerginliğinden Biden'ı sorumlu tuttu

Washington DC

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "saldırgan" tavrının nedeninin ABD Başkanı Joe Biden'ın "zayıf" davranması olduğunu söyledi.

Teksas Senatörü Cruz, Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Biden'ı eleştirdi.

Biden'ı Putin'e "teslim olmakla" itham eden Cruz, "Şu anda da güçlü hareket etmek ve krizi çözmek yerine, Sayın Biden geri çekilmeyi ve daha çok zayıflık ve taviz göstermeyi seçiyor." diye konuştu.

"Putin 2017'de, 2018'de, 2019'da ya da 2020'de böyle bir hamle yapmadı da neden şimdi? Ne değişti? Bence Oval Ofis'in sahibi değişti ve bu kişi İncil'e el bastığından bu yana zayıflık gösteriyor ve ödün veriyor." ifadelerini kullanan Cruz, Biden'ın "zayıf" duruşunun, Afganistan, İran ve Tayvan konularında dış politika krizlerine yol açtığını sözlerine ekledi.


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