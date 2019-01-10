Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Venezuela'da

Fotoğraf: AA/Arda Küçükkaya

KARAKAS

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sayın Maduro'nun yemin töreni vesilesiyle Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirme fırsatı bulacağız." dedi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katılmak üzere Karakas'a gelen Oktay, Simon Bolivar Havalimanı'nda Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Planlama Bakanı Ricardo Menendez tarafından karşılandı.

Oktay, havaalanında yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin son dönemde büyük ilerleme kaydettiğini, bundan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela'ya gerçekleştirdiği son ziyarette yapılan heyetlerarası görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha ileriye götürdüğünü ifade eden Oktay, bu çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi ve özellikle de Maduro'nun yemin töreninde Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil etmek için Karakas'a geldiklerini söyledi.

Maduro'nun tekrardan halkın demokratik oylarıyla işbaşına gelmesinin hem Venezuela halkı hem de Venezuela için güzel günlerin habercisi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını Venezuela halkına iletiyorum. Sayın Maduro'nun yemin töreni vesilesiyle Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirme fırsatı bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bolivya Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma ile bir araya geldi.

Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun yemin törenine katılmak üzere geldiği Karakas’ta, konakladığı otelde Morales ile görüştü.

Türkiye'nin geçen yıl Bolivya’da büyükelçilik açmasıyla ilişkilerde önemli bir ilerleme kaydedildiği belirtilen görüşmede, Bolivya’nın da 2019’un ilk yarısında Türkiye’de büyükelçilik açması konusunda mutabık kalındı.

Uzun süredir planlanan Türkiye-Bolivya Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın en kısa zamanda yapılması konusunda da mutabık kalınan görüşmede, savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörde yakın iş birliğinin artırılmasının önemi vurgulandı.

Görüşmede Morales, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesinde Türkiye'ye tam destek verdiklerini dile getirdi.

Öte yandan Bolivya Devlet Başkanı Morales, Türkiye'yi, dönem başkanlığını yaptığı, Rusya ve Çin'in de katılacağı Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) toplantısına gözlemci olarak davet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye davetini Morales'e iletti.

Muhabir: Mümin Altaş