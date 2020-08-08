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Dünya

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Lübnan'a yardımlarımız devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Lübnan'a bundan sonra gıda yardımlarımız, tıbbi malzeme, ilaç yardımlarımız devam erdecek, buğday, un yardımlarımız devam edecek." dedi.

Mehmet Yılmaz Güldaş   | 08.08.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Lübnan'a yardımlarımız devam edecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulundu.

Fuat Oktay, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Gördük ki Lübnan'da Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk halkının apayrı bir yeri var, gönülden gönüle bir dostluğumuzun olduğunu gördük. Lübnanlı kardeşlerimize Türkiye olarak her şeyimizle burada olduğumuza dair bir açık çek vermiş olduk." dedi.

"(Lübnan'a) Bundan sonra gıda yardımlarımız, tıbbi malzeme, ilaç yardımlarımız devam erdecek, buğday, un yardımlarımız devam edecek." diyen Oktay, "Çok ciddi cam ve inşaat malzemesi ihtiyacı olduğu iletildi. İhtiyaçlar çerçevesinde gereken desteği vereceğimizi ifade ettik." ifadesini kullandı.

Oktay, "Bu alan harabe halinden çıkarılıp normal hale dönüştürüldüğü ana kadar Türkiye olarak biz burada olacağız." dedi.

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