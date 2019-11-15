Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akıncı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.
Lefkoşa
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) 36. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılan Oktay, bir otelde KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.
Oktay, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Binası'ndaki görüşme 45 dakika sürdü.
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