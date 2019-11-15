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Dünya

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akıncı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Mümin Altaş   | 15.11.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akıncı ile görüştü Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) 36. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılan Oktay, bir otelde KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Oktay, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Binası'ndaki görüşme 45 dakika sürdü.


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