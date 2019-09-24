Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi
74. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Ankara
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
BM'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulundu, Suriye, Libya ve Kıbrıs dahil ortak endişeleri görüştü." ifadesine yer verildi.
Medeniyetler İttifakı ile THY arasındaki iş birliği imza töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, Medeniyetler İttifakı ile THY arasındaki iş birliği protokolünün imza törenine katıldı.
BM Genel Merkezi'ndeki programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos da yer aldı.
Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.
BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü.
BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.