Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
New York
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabı öncesinde yapıldı.
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