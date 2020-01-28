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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Sall'in davetine icabetle geldiği başkent Dakar'da resmi törenle karşılandı.

Zafer Fatih Beyaz,Alaattin Doğru   | 28.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de resmi törenle karşılandı Fotoğraf: Erçin Top/AA

Dakar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in davetine icabetle geldiği başkent Dakar'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde makam aracından inerken Cumhurbaşkanı Sall tarafından karşılanan Erdoğan, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.

Resmi törenin ardından tokalaşarak gazetecilere görüntü veren Erdoğan ve Sall, baş başa görüşmeye geçti.

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