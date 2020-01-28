Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Sall'in davetine icabetle geldiği başkent Dakar'da resmi törenle karşılandı.
Dakar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in davetine icabetle geldiği başkent Dakar'da resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde makam aracından inerken Cumhurbaşkanı Sall tarafından karşılanan Erdoğan, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.
Resmi törenin ardından tokalaşarak gazetecilere görüntü veren Erdoğan ve Sall, baş başa görüşmeye geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.