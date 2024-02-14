Dolar
30.75
Euro
32.98
Altın
1,991.16
ETH/USDT
2,755.30
BTC/USDT
51,584.00
BIST 100
8,967.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Sarıyer’de Karadeniz Vakfını ziyaretinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Mümin Altaş  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da resmi törenle karşılandı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Kahire

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İttihadiye Sarayı'na gelişinde Sisi karşıladı.

Erdoğan ve Sisi'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı gerçekleştirildi ve iki ülkenin milli marşları çalındı.

Mevkidaşı Sisi ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. İki lider tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Ülkelerin heyetlerinin takdiminin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçildi.

Törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli yakalandı
Gazzeli hastaları taşıyan askeri uçak Ankara'ya hareket etti
Erzincan'da toprak kaymasının yaşandığı maden ocağı bölgesi havadan görüntülendi
Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak
Bakan Koca, Gazze için 1,2 tonluk sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını bildirdi

Benzer haberler

İsrail basınına göre Kahire toplantılarındaki temel anlaşmazlık serbest bırakılacak Filistinli sayısı

İsrail basınına göre Kahire toplantılarındaki temel anlaşmazlık serbest bırakılacak Filistinli sayısı

Gazzeli hastaları taşıyan askeri uçak Ankara'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
Mısır medyası, Gazze'de ateşkesin görüşüldüğü 4'lü toplantının Kahire'de başladığını duyurdu

Mısır medyası, Gazze'de ateşkesin görüşüldüğü 4'lü toplantının Kahire'de başladığını duyurdu
İsrail'in Refah sınırındaki duvara düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaralandı

İsrail'in Refah sınırındaki duvara düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet