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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çetinye’de Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çetinye’de Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde konuşuyor.
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından resmi törenle karşılandı.

Mehmet Tosun   | 28.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da resmi törenle karşılandı

Ankara

Erdoğan için Çetinye'deki Cumhurbaşkanlığı Rezidansı'nda tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Cukanoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı.

Erdoğan ve Cukanoviç'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Cukanoviç ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cukanoviç'in birbirine heyetlerini tanıtmasının ardından aile fotoğrafı çekildi.

28.08.2021

Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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