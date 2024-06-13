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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'da Moncloa Sarayı'nda resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez tarafından resmi törenle karşılandı.

Mehmet Tosun  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'da Moncloa Sarayı'nda resmi törenle karşılandı Fotoğraf: Murat Kula/TCCB

Ankara

Moncloa Sarayı'ndaki tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanchez'in yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra tören mangasını selamladı.

Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Sanchez, heyetlerini birbirine takdim etti.

Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez ikili görüşmeye geçti.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. 

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