Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile bir araya geldi.

Görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Söz konusu görüşme basına kapalı gerçekleşti.



Muhabir: Betül Yürük