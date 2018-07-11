Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti.

anasayfa > dünya 11.07.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya gitti
Fotoğraf: AA/ Raşit Aydoğan

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.30'da Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, MHP İstanbul Milletvekilleri Cemal Çetin ve İsmail Faruk Aksu da Brüksel'e gitti.

Muhabir: Mümin Altaş

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