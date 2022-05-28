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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı - VTR
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de iki merkezin açılışını yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de iki merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Kaan Bozdoğan   | 28.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de iki merkezin açılışını yaptı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Bakü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde Türkiye dışında ilk kez Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.

Programın ardından alandan ayrılan Erdoğan ve Aliyev, yapımı tamamlanan Bakü Bilim Merkezi ile Asan (Kolay) Hizmet Merkezi'nin açılışlarını yaptı.

İki lider, açılışın ardından ikili görüşmenin yapılacağı salona geçti.


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