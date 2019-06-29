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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Enes Kaplan   | 29.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 25 dakika sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

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