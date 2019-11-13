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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Zafer Fatih Beyaz   | 13.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Washington

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için geldiği Washington'da, ABD'li iş insanları ile bir araya geldi. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı ) 

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Willard Hotel'de, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak etti.

Basına kapalı toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Toplantıda aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri ve Türkiye Varlık Fonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.

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