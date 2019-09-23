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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de resmi temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdürüyor.

Ferdi Türkten   | 23.09.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de resmi temaslarda bulundu

New York

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarda bulunuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Belçika Başbakanı Charles Michel ile görüştü.

BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da hazır bulundu.

Erdoğan ile Komşiç görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Zeljko Komşiç ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Komşiç ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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