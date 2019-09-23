Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de resmi temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdürüyor.
New York
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Belçika Başbakanı Charles Michel ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’ta resmî temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Belçika Başbakanı Charles Michel ile görüştü. pic.twitter.com/QJpBKLakil— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 23, 2019
BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da hazır bulundu.
Erdoğan ile Komşiç görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Zeljko Komşiç ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’ta resmî temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştü. pic.twitter.com/0FvydD9asU— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 23, 2019
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Komşiç ile bir araya geldi.
BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.