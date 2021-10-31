Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.
Ankara
G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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