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Dünya

Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları 4. koldan denize ulaştı

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 4. koldan denize akmaya başladı.

Şenhan Bolelli   | 22.11.2021
Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları 4. koldan denize ulaştı

Madrid

La Palma Adası yerel yönetimi, lavların yeni koldan denize akmasıyla başlayan gaz yayılımından dolayı 3 binden fazla kişiyi etkileyecek şekilde dört yerleşim yerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planlama kurumu da hava kirliliğinin artması ve gaz yayılımından dolayı halka zorunlu kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması, pencere ve kapıları kapalı tutması tavsiyesinde bulundu.

Diğer yandan Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sisteminin (Copernicus) güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların bölgede kapladığı alanın 1065 hektara çıktığı belirtildi.

Lavlar, büyük çoğunluğu ev olmak üzere 2 bin 651 binanın yıkılmasına, 95 binada ise kısmi hasara neden oldu.

Bölgedeki 80 kilometrelik yolu kaplayan lavların denize akmasıyla Ada kıyısında oluşan platformun genişliği 43 hektara kadar çıktı.

Yanardağın ağızlarından günde 900 ila 1300 ton kükürtdioksit yayılmaya devam ediyor.

La Palma'da şimdiye kadar 900 milyon avroya yakın zarara ve yaklaşık 7 bin kişinin evsiz kalmasına neden olan Cumbre Vieja Yanardağı, Ada tarihinde en uzun süre aktif kalan volkan oldu.

Uzmanlar, volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.

Volkanın aktif hale geçmesinden bu yana adada 5 bin 200'den fazla deprem meydana geldi.

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