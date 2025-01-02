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Dünya

CNN: ABD'de gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaralandı

ABD'nin New York eyaletinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Dilara Karataş  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
CNN: ABD'de gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaralandı

Ankara

CNN'in haberine göre, eyaletin Queens bölgesindeki gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ABD, yeni yıla saldırıyla girdi

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde de yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.

Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.

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