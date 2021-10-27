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Dünya

Çinli telefon operatörü China Telecom ABD pazarından çıkarıldı

ABD Federal İletişim Komisyonunun, Çinli telefon operatörü China Telecom'u ABD pazarından çıkardığı bildirildi.

İdris Sülün   | 27.10.2021
Çinli telefon operatörü China Telecom ABD pazarından çıkarıldı

Pekin

ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC) aldığı kararda, China Telecom firmasının ABD’de eyaletler arası ve uluslararası hizmet vermeyi 60 gün içerisinde durdurması talimatı verildi.

Kararda, Pekin yönetiminin şirketi ABD’de dinleme yapmak veya ABD iletişim sistemlerini sabote etmek ve “ABD’ye karşı casusluk ve diğer zararlı faaliyetlerde kullanabileceği” tehlikesi gerekçe olarak gösterildi.

Pekin yönetimi, şirketlerini korumak için gerekli adımları atacağını ifade etti.

Çinli telekomünikasyon şirketleri borsadan çıkarılmıştı

New York Borsası, Çin ordusuyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle China Telecom, China Mobile ve China Unicom Hong Kong telekom şirketlerinin hisselerinin 11 Ocak'tan itibaren liste dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle Ant Grup'a ait Alipay ve WeChat Pay'in de aralarında yer aldığı Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasıyla işlem yapılmasının yasaklanmasını istemişti.

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