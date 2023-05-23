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Dünya

Çinli araştırma ekibi, Everest Dağı'nın zirvesine ulaştı

Çinli araştırmacılardan oluşan dağcı ekibinin, Everest Dağı'nda zirve tırmanışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Emre Aytekin  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Çinli araştırma ekibi, Everest Dağı'nın zirvesine ulaştı

Pekin

Xinhua ajansının haberine göre, Çin'in 2017'de başlattığı Çinghay-Tibet Platosu bilimsel araştırma projesi kapsamında bölgede çalışan 12 kişilik ekip, bugün öğleden sonra zirveye ulaştı.

Ekip, 8 bin 830 metre irtifadaki meteoroloji gözlem istasyonunun bakımını ve donanım güncellemelerini yaptıktan sonra kar ve buz numuneleri toplamak için 8 bin 848 metre irtifadaki zirveye tırmandı.

Zirveden alınan numunelerde, hava kirliliğinin etkilerinin araştırılacağı ve özellikle yeni tür kirletici maddelerin inceleneceği belirtildi.

Çin'in geçen yıl Everest'te kurduğu meteoroloji istasyonu, ABD ve İngiltere'den bilim insanlarının 2019'da 8 bin 430 metrede kurdukları "Balkon İstasyonu"nu geride bırakarak, en yüksek irtifadaki meteoroloji istasyonu olmuştu.

Everest'teki buzul kalınlığını ölçecek hassas radar donanımına sahip istasyon, Asya'daki 10'dan fazla büyük nehre su sağlayan bölgedeki iklim ve buz örtüsüne dair veri sağlayacak.

Çinli bilim insanları, araştırma projesi kapsamında Everest Dağı'nda 5 bin 200 ila 8 bin 800 metre irtifada 8 meteoroloji gözlem istasyonu kurmayı planlıyor. İstasyonlardan 4'ünün 7 bin metre irtifanın üzerinde olması hedefleniyor.

2017'den beri devam eden Çinghay-Tibet Platosu bilimsel araştırma projesinde toplam 170 bilim insanı görev alıyor.

Dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'nın zirvesi, Çinli ve Nepalli bilim insanlarının 2020'de yaptıkları ortak çalışma sonunda 8 bin 848 metre 84 santimetre olarak ölçülmüştü.

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