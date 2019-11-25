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Dünya

Çin'in güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem

Çin'in güneyinde Vietnam sınırındaki Guangsi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Faruk Yıldız   | 25.11.2019
Çin'in güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem

Kuala Lumpur

Çin Deprem Ağı Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamada, Guangsi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Jingxi kentinde yerel saatle 09.18'de 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Vietnam'ın kuzeydoğu sınırında da hissedildiği belirtildi.

Depremde can kaybı ise yaşanmadı.

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