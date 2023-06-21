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Dünya

Çin'den Biden'ın Devlet Başkanı Şi'ye "diktatör" yakıştırmasına tepki

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Devlet Başkanı Şi Cinping'in "diktatör" olduğunu ima etmesinin ardından bu yakıştırmayı "saçma ve sorumsuzca" olarak değerlendirdi.

Saadet Firdevs Aparı  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Çin'den Biden'ın Devlet Başkanı Şi'ye "diktatör" yakıştırmasına tepki

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Biden'ın sözleriyle ilgili, yorumların "gerçeklere tamamen aykırı olduğunu ve diplomatik protokolü ciddi şekilde ihlal etmenin yanı sıra Çin'in siyasi itibarını ciddi şekilde bozduğunu" söyledi.

Çin'in bu yorumlara güçlü şekilde karşı çıktığını ve durumdan memnuniyetsizlik duyduğunu belirten Mao, "Bu açık bir siyasi provokasyondur." ifadesini kullandı.

Mao, "ABD'nin açıklamaları son derece saçma ve sorumsuzca. ABD, bunu sakin ve profesyonel bir şekilde ele alması gerekirken gerçekleri çarpıttı ve zorbalık ve hegemonya yönünü ortaya koyarak olayı abartmak için gücünü kullandı." dedi.

California'da düzenlenen bir kampanya resepsiyonunda konuşan Biden, Şi'nin şubatta Amerikan hava sahasına giren Çin "casus balonunun" düşürülmesine verdiği tepkinin nedeninin "balonun orada olduğunu bilmemesinden" kaynaklandığını öne sürmüştü.

Biden, "Ciddiyim. Ne olduğunu anlamadıkları zaman diktatörler için bu, büyük bir utanç kaynağıdır." şeklinde konuşmuştu.

Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretinde "iyi bir iş çıkardığını" belirtti ancak diğer yandan ilişkilerin iyi bir hal almasının zaman alacağını ifade etmişti.

Blinken, geçen hafta Çin'e yaptığı 2 günlük resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Çin Gang ile görüşmüştü.

Antony Blinken, Başkan Biden'ın 2021'in başında göreve gelmesinden bu yana Pekin'i ziyaret eden en üst düzey Amerikalı yetkili olmuştu.

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