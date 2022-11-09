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Dünya

Çin'den, Almanya'daki çip fabrikasının Çinli şirkete devrinin engellenmesine tepki

Çin, Alman çip üreticisi Elmos'un Dortmund şehrindeki fabrikasının Çinli Sai Microelectronics'in İsveç'teki iştiraki Silex Microsystems'e satılmasının "ulusal güvenliğe tehdit oluşturacağı" gerekçesiyle engellenmesini eleştirdi.

Emre Aytekin   | 09.11.2022
Çin'den, Almanya'daki çip fabrikasının Çinli şirkete devrinin engellenmesine tepki

Pekin

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin hükümetinin, ülke şirketlerinin uluslararası kurallar, yerel yasalar ve piyasa ekonomi ilkelerine uygun olarak yurt dışında karşılıklı faydaya dayalı yatırım iş birliği yürütmesini desteklediğini belirtti.

Almanya ve diğer ülkelerin, topraklarında iş yapan Çinli şirketlere adil, açık ve ayrımcı olmayan piyasa ortamı sunacağını umduklarını ifade eden Sözcü Cao, ekonomik ve ticari iş birliklerinin siyasallaştırılmasından ve ulusal güvenliğin, korumacılığın bahanesi olarak kullanılmasından kaçınılması çağrısında bulundu.

Elmos, Aralık 2021’de Dortmund'daki fabrikasını, Silex Microsystems şirketine yaklaşık 85 milyon avroya satmayı kabul etmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyon ortaklarının muhalefetine rağmen ay başında Çin'in Hamburg'daki bir terminalde yüzde 24,9 hisseyi satın almasına onay vermişti.

Elmos'un fabrikasının devrine onay verilmemesi, Scholz'un Çin’e geçen hafta yaptığı ziyaretin ardından geldi. Scholz, Almanya'nın Çin'e olan ekonomik bağımlılığının tartışıldığı bir zamanda Alman şirketlerinin Çin pazarına daha fazla erişim sağlamasına ilişkin Pekin’i ziyaret etmişti.

Alman basınında yer alan haberlerde, Bakanlar Kurulunun, Elmos'un çip fabrikasının Çinli şirkete satılmasına onay vermediği bildirilmişti.

Alman hükümetinin çip endüstrisi için soğutma sistemleri üreten Bavyera merkezli ERS Electronic GmbH'nin Çin tarafından devralınmasını da engelleyeceği öngörülüyor.

ABD'den Çinli çip üreticilerine ihracat kısıtlamaları

ABD yönetimi geçen ay Çinli çip üreticilerine ihracat kısıtlamaları getiren bir düzenleme yayımlamıştı. Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 7 Ekim’de, aralarında Çin’in en büyük hafıza çipi üreticisi Yangzte Memory Technologies, en büyük yarı iletken donanım üreticisi Naura Technology Group’un bulunduğu 31 şirket ve kurumun İhracat Kontrol Listesi’ne alındığını bildirmişti.

Yeni kısıtlamalar ile bazı ileri teknoloji çipler ile çip üretimi için gereken malzeme, makine ve donanımın Çin’e ihracatı için de lisans şartı getirilmiş, ayrıca ABD vatandaşlarının Çin’de çip endüstrisinde çalışması izne tabi kılınmıştı.

Kısıtlamalar iki büyük güç arasında bir "çip savaşının" başladığının ilanı olarak yorumlanmıştı.

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