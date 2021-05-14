Euro
10.27
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,840.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin'den ABD’ye 'zorlayıcı diplomasi' suçlaması

Çin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın "ABD, Çin'in ekonomik baskısı karşısında Avustralya'yı sahada yalnız bırakmayacak." sözlerinin ardından, ABD’yi "zorlayıcı diplomasi" yapmakla suçladı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 14.05.2021
Çin'den ABD’ye 'zorlayıcı diplomasi' suçlaması

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, yaptığı açıklamada, ABD’yi stratejik hedeflerine ulaşmak için ekonomik yaptırımlar uygulamak ve diğer ülkeleri ticaret meselelerinde güçlü şekilde silahlandırmakla suçladı.

ABD’nin kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalan Huawei ve ZTE gibi firmalara atıfta bulunan Hua, Çin’in telekomünikasyon ve diğer yüksek teknoloji endüstrilerinin ABD’nin "ekonomik baskısına" kurban gittiğini söyledi.

Hua açıklamasında, zorlayıcı diplomasinin ABD’nin uzmanlık alanı olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne'e, ABD ile Avustralya arasında, Çin de dahil olmak üzere ülkelerin kökünü kazıyamayacağı derin ortak değerlerle birbirine bağlı olduğunu söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den zengin ülkelere çağrı: Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın
Türkiye'de 11 bin 394 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İtalya, AB ve bazı ülkelerden gelecekler için Kovid-19 tedbirlerini gevşetecek
İngiltere'de Kovid-19'un Hindistan varyantı endişeye yol açtı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 584 bin 510'a yükseldi

Benzer haberler

Çin'den ABD’ye 'zorlayıcı diplomasi' suçlaması

Çin'den ABD’ye 'zorlayıcı diplomasi' suçlaması

ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 584 bin 510'a yükseldi

Çin, ABD'nin BMGK'nin İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için toplanmasına karşı çıkmasını eleştirdi

Çin, ABD'nin BMGK'nin İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için toplanmasına karşı çıkmasını eleştirdi
İran'da Cumhurbaşkanı adayı Taczade 'ABD düşmanlığına dayalı siyasete karşı olduğunu' söyledi

İran'da Cumhurbaşkanı adayı Taczade 'ABD düşmanlığına dayalı siyasete karşı olduğunu' söyledi
Yahudi tarihçiye göre İsrail 'kurban' değil, 'olayın faili'

Yahudi tarihçiye göre İsrail 'kurban' değil, 'olayın faili'