Euro
6.62
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,584.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Moğolistan'da

Ulan Batur'a inen ve yakıt ikmalinin ardından yeniden havalanacak askeri uçağın gece yarısı Vuhan'a ulaşması bekleniyor.

Sarp Özer   | 31.01.2020
Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Moğolistan'da Fotoğraf: Ali Murat Alhas/AA

Ankara

Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek uçak Moğolistan'da

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağı, Moğolistan'a geldi. ( Ali Murat Alhas - Anadolu Ajansı )

Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a vardı.

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere ambulansa dönüştürülen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M askeri kargo uçağı, öğle saatlerinde Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti.

Hayata geçirilen büyük tahliye operasyonu kapsamında, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağı, önceki gün Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanarak Ankara'daki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına gelmişti.

Koruyucu kıyafetler, maskeler, dezenfektan malzemelerle TİKA ve Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'e gönderilmek üzere hazırlanan tıbbi malzemeleri taşıyan askeri uçak, alınan izinlerin ardından saat 12.05'te havalandı.

Önemli bir tahliye operasyonunda görev alan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait "uçan kale"nin Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a ulaştığı öğrenildi.

Burada yapılacak yakıt ikmali sonrasında yeniden havalanacak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın, gece yarısı Vuhan'a ulaşması bekleniyor.

2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresi ve sağlık ekibinin de yer aldığı uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve dönme taleplerini ileten Türk vatandaşı ile dost ülkelerin vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M nakliye uçakları, Elazığ'daki deprem sonrasında bölge halkının yaralarının sarılmasında da önemli görevler almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Moğolistan'da

Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Moğolistan'da

Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları havalimanına getirildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Yeni tip koronavirüsten iyileşenler tekrar hastalanabilir

Çin'de okul ve bayram tatilleri uzuyor, şirketlerin işe başlama tarihi erteleniyor

Çin'de okul ve bayram tatilleri uzuyor, şirketlerin işe başlama tarihi erteleniyor

DSÖ: Çin ile sınırlarınızı kapatmayın

DSÖ: Çin ile sınırlarınızı kapatmayın
Rusya'da ilk koronavirüs vakaları kaydedildi

Rusya'da ilk koronavirüs vakaları kaydedildi