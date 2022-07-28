Dolar
17.91
Euro
18.32
Altın
1,740.83
ETH/USDT
1,647.20
BTC/USDT
23,194.00
BIST 100
2,544.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Borsa İstanbul’da, Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. için halka arz gong töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

Çin'de sıcak hava uyarısı

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin büyük bölümünde sıcaklık değerlerinin yüksek seyretmesi nedeniyle "turuncu alarmın" sürdürüleceğini bildirdi.

Emre Aytekin   | 28.07.2022
Çin'de sıcak hava uyarısı

Pekin

Merkezden yapılan açıklamada, gündüz saatlerinde Çin'in güney bölgeleri ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin bazı bölümlerinde sıcaklığın 35 dereceyi geçeceği belirtildi.

Cıciang ve Ciangşi eyaletleri ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin bazı bölümlerinde ise 40 dereceyi aşan sıcaklık değerleri ölçülebileceği kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak saatlerde açık hava etkinliklerine katılmama ve açık havada çalışanların sık mola vermesi uyarısında bulundu.

"Turuncu" uyarı, Çin'in 4 dereceli sıcak hava uyarı sisteminde en yüksek ikinci seviyeyi temsil ediyor. Uyarılar, yüksekten düşüğe "kırmızı", "turuncu", "sarı" ve "mavi" şeklinde sıralanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de galvaniz fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı
İçişleri Bakanlığı Mardin'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Türkiye ve dünya gündemi
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda 21 gözaltı
Atama kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Çin'de sıcak hava uyarısı

Çin'de sıcak hava uyarısı

Çin yeni geliştirdiği Licien-1 roketiyle 6 uydu fırlattı

Biden ile Şi'nin telefon görüşmesi yapması bekleniyor

Çin'de Vuhan kentinin bir ilçesi Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı

Çin'de Vuhan kentinin bir ilçesi Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
ABD: Rusya Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrılmak için resmi bildirimde bulunmadı

ABD: Rusya Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrılmak için resmi bildirimde bulunmadı
Rusya, Avrupa petrol piyasasındaki kayıplarını Çin ve Hindistan ile telafi ediyor

Rusya, Avrupa petrol piyasasındaki kayıplarını Çin ve Hindistan ile telafi ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet