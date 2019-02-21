Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.05
Dolar
5.33
BIST 100
101,971.30
Altın
1,339.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin'de geçen ay bulaşıcı hastalıklardan bin 901 kişi öldü

Çin’de geçen ay bulaşıcı hastalıklar yüzünden bin 901 kişi hayatını kaybetti.

Fuat Kabakcı  | 21.02.2019
Çin'de geçen ay bulaşıcı hastalıklardan bin 901 kişi öldü

Pekin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yayımlanan "Ocak 2019 Ülke Geneli Bulaşıcı ve Salgın Durumu" raporuna göre, geçen ay ülke genelinde 1 milyon 143 bin 574 kişide bulaşıcı hastalık tespit edildi. 

Bulaşıcı hastalıklar bin 901 kişinin ölümüne yol açarken, AIDS'ten bin 423, tüberkülozdan 208, hepatitten 68, kuduzdan 33 ve gripten 143 kişi yaşamını yitirdi. Diğer vakalarda ise ishal, kanamalı ateş, frengi etkili oldu.

 Bu arada bulaşıcı hastalıkların en çok hangi bölge veya kentlerde tespit edildiğine ilişkin bilgi verilmedi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devrimin 40. yılında 'siyasi fıkıh' ve pragmatizm arasında İran
Afrika Birliği: Değişim mi, statüko mu?
Suriye petrolü YPG/PKK terörünü finanse ediyor
Devrimin sekizinci yıl dönümünde Libya ve eski rejimin hayaletleri
Fransa ile Almanya altıncı nesil savaş uçağı için birleşti

Benzer haberler

İran'dan Çin'in 'Kuşak ve Yol' girişimine destek

İran'dan Çin'in 'Kuşak ve Yol' girişimine destek

'Türk Milli Takımı'nın olduğu her yerde hedef yukarılardır'

Milyonlarca Çinlinin uçak ve trene binmesi yasak

Ev ödevini robota yaptıran öğrenci tartışmalara yol açtı

Ev ödevini robota yaptıran öğrenci tartışmalara yol açtı
2 bin yıllık gelenek 'Fener Bayramı' kutlanıyor

2 bin yıllık gelenek 'Fener Bayramı' kutlanıyor
Çin'de 130 pangolin yetersiz bakımdan öldü

Çin'de 130 pangolin yetersiz bakımdan öldü