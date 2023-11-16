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Dünya

Çin'de binada çıkan yangında 26 kişi öldü

Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde bir binada çıkan yangında 26 kişinin öldüğü bildirildi.

Nuri Aydın  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Çin'de binada çıkan yangında 26 kişi öldü

Ankara

Xinhua'nın haberine göre, Luliang kentinde bulunan binadaki yangın, yerel saatle 07.00'de çıktı.

Nedeni henüz bilinmeyen yangında, 26 kişi hayatını kaybetti.

Kömür madeni şirketine ait olduğu belirtilen binadan tahliye edilen 70 kişiden 63'ü ise hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden 38'inin yaralı olduğu belirtildi.

Öte yandan, yetkililer, 4 katlı binadaki yangının kontrol altına alındığını ve arama kurtarma çalışmalarının da sona erdiğini açıkladı.

Başkent Pekin'de nisanda bir hastanenin yataklı bölümünde çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti.

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