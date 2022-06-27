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Dünya

Çin'de aşırı yağışlar on binlerce kişiyi olumsuz etkiliyor

Çin'de 12 bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar on binlerce kişiyi olumsuz etkiledi.

Mehmet Alaca   | 27.06.2022
Çin'de aşırı yağışlar on binlerce kişiyi olumsuz etkiliyor

Ankara

Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede gelecek ay başlaması beklenen muson sezonu öncesi şiddetli yağışlar yarın akşama kadar sürecek.

Yağmurlar Çongçing, Sıçuan ve Guicou, İç Moğolistan, Liaoning, Cilin, Şandong, Ciangsu ve Anhui, Hınan, Hubey ve Hunan'ın dahil olduğu 12 bölgeyi etkisi altına aldı.

Sıçuan eyaletinde bu sabah 42 binden fazla kişi tahliye edilirken, bölgede aralıksız sağanak yağışlar 60 binden fazla kişiyi olumsuz etkiledi.

Yağışlar nedeniyle alçak bölgelerde yer yer seller meydana geliyor.

Hong Kong menşeli South China Morning Post gazetesinin haberinde de ülkenin güneyinde son 61 yılda kaydedilen en şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sellerin "evleri, ekili arazileri ve yolları yuttuğu" ifade edildi.

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