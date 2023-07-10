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Dünya

Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi öldü

Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bir anaokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zeynep Katre Oran  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi öldü

Ankara

BBC'nin haberine göre, polis, anaokulunda yerel saatle 07.40'ta saldırı gerçekleştiğini bildirdi.

Söz konusu bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Polis, 25 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve saldırının nedeninin araştırıldığını aktardı.

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