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Dünya

Çin'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mahmut Atanur   | 23.07.2020
Çin'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Cakarta

Çin Deprem Ağları Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nagqu kentine bağlı Nyima ilçesi olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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