Çin'de 2024'ün ilk 3 ayında yeni evlilikler azaldı
Çin'de 2024'ün ilk üç ayında yeni evliliklerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 azaldı.
Pekin
Vatandaşlık İşleri Bakanlığının verilerine göre, Ocak-Mart 2024 döneminde 1 milyon 969 bin yeni evlilik akdi yapıldı.
Yeni evliliklerin sayısı, 2 milyon 147 bin çiftin evlendiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 düşüş kaydetti.
Çin'de 2023 yılı boyunca 7 milyon 680 bin çift evlenirken, yeni evliliklerin sayısında 2022 yılında kıyasla yüzde 12,4 artış görülmüştü. Yeni evliliklerin sayısı 2013 yılından bu yana ilk kez yükselmişti.
Nüfus uzmanları, 2023'teki artışın Kovid-19 salgını döneminde ertelenen çok sayıda evliliğin salgın tedbirlerinin kaldırıldığı yıl yapılmasından kaynakladığı, 2024'te ise genel azalma eğilimine dönüldüğü değerlendirmesini yapıyor.
Boşanmalar da azaldı
Bu arada, 2024'ün ilk 3 ayında boşanmalar da geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Ocak-Mart 2024'te 573 bin çift boşanırken boşanmaların sayısı 2023'ün aynı aylarına kıyasla yüzde 10,6 azaldı.
Çin nüfusunun 2022'de başlayan azalma eğilimi 2023'te de sürmüştü. 2022'de 1 milyar 411 milyon olan Çin ana karası nüfusu, 2023'te 1 milyar 409 milyona gerilemişti.
Çin'de 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikası, 2016'da 2 çocuğa, ardından 2021'de de 3 çocuğa izin verilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştı. Ancak ülkede ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller evlenme ve çocuk yapma konusunda çekince yaşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.