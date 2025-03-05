Dolar
36.45
Euro
38.77
Altın
2,921.38
ETH/USDT
2,182.10
BTC/USDT
87,099.00
BIST 100
9,898.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin Ulusal Halk Kongresinin genel kurulu başladı

Başbakan Li Çiang, hükümetin yıllık çalışma raporunu ve bütçe taslağını meclise sundu.

Emre Aytekin  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Çin Ulusal Halk Kongresinin genel kurulu başladı Fotoğraf: Emre Aytekin/AA

Pekin

Çin’in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK), yıllık genel kurulunun açılış oturumu yapıldı.

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen oturuma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang, Meclis Başkanı Cao Lıci ve Çin Komünist Partisinin (ÇKP) önde gelen isimleri katıldı.

Kongre'nin 14. döneminin 3. Genel Kurulu'nun açılışının yapıldığı oturumda Başbakan Li Çiang, hükümetin yıllık çalışma raporunu ve bütçe taslağını meclise sundu.

Büyüme, enflasyon, bütçe açığı, istihdam hedefleri

Li, Çin ekonomisinin 2025'te yüzde 5 civarında büyümesini hedeflediklerini bildirdi.

Raporda enflasyon hedefini yüzde 2 olarak belirlediklerini aktaran Li, bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının da yüzde 4 olmasını öngördüklerini kaydetti.

Li, işsizlik oranını ise yüzde 5,5 civarında tutarak, kentlerde en az 12 milyon yeni istihdam yaratmayı amaçladıklarını ifade etti.

Hükümetin çalışma raporu ve taslak bütçe, 11 Mart'taki kapanış oturumunda oylanarak kabul edilecek.

ÇUHK'nin yapısı

ÇUHK'nin yıllık genel kurul toplantıları, eş zamanlı yapılan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın genel kurulu ile ülkenin yakın dönemdeki siyasi ve ekonomik doğrultusunu şekillendiriyor.

5 yıllığına seçilen meclis, bu yıl 14. döneminin 3. genel kurul toplantısını gerçekleştiriyor.

Çin'in parlamentosu olarak da bilinen ÇUHK'de 2 bin 977 delege bulunuyor. Söz konusu delegeler arasında ülkenin şehir, eyalet, bölgelerinden temsilciler yer alıyor.

ÇUHK Genel Kurulu yılda bir kez toplanırken, yasama görevlerini yıl içinde 2 ayda bir toplanan 175 kişilik ÇUHK Daimi Komitesi icra ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-48" operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Bolat, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ndeki taksici esnafıyla iftar yaptı
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi
Malatya'da 4 noktada 4 bin kişiye iftar veriliyor

Benzer haberler

Çin Ulusal Halk Kongresinin genel kurulu başladı

Çin Ulusal Halk Kongresinin genel kurulu başladı

Danimarka Parlamentosunda Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'in kullanımı yasaklandı

Çin'den, Trump'ın tarife artışlarına karşı "çok taraflı ticaret sistemini koruma" mesajı

Çin, kuantum bilişimde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını bildirdi

Çin, kuantum bilişimde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını bildirdi
ABD'nin Çin, Kanada ve Meksika'ya gümrük vergileri küresel ticaret savaşının kapısını araladı

ABD'nin Çin, Kanada ve Meksika'ya gümrük vergileri küresel ticaret savaşının kapısını araladı
Çin, Trump'ın tarife artışına yeni gümrük vergileri ve yaptırımlarla karşılık verdi

Çin, Trump'ın tarife artışına yeni gümrük vergileri ve yaptırımlarla karşılık verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet