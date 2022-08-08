Dolar
17.96
Euro
18.30
Altın
1,773.60
ETH/USDT
1,734.90
BTC/USDT
23,886.00
BIST 100
2,775.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı açılış konuşmasını gerçekleştiriyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray’da TEKNOFEST Roket Yarışması'na katılıyor.
logo
Dünya

Çin, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatları sürdürdüğünü bildirdi

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen hafta Tayvan'a ziyaretinin ardından ada çevresinde başlattığı askeri tatbikatları, daha önce açıklanan süre dün dolmasına rağmen, bugün de sürdürdüğünü bildirdi.

Emre Aytekin   | 08.08.2022
Çin, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatları sürdürdüğünü bildirdi

Pekin

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, Tayvan Adası çevresindeki sularda yürütülen tatbikatların "denizaltı-savar ve havadan gemiye saldırılara odaklanacağı" belirtildi.

Açıklamada tatbikatların yerine ve ne zaman sona ereceğine dair bilgi verilmedi.

Çin, daha önce yaptığı açıklamada, 6 bölgede yürütülen tatbikatların 4-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Tatbikatlarla ilgili yayımlanan hava ve yer güvenliği uyarılarının (NOTAM) süresi dün öğle saatlerinde dolmuş, ancak tatbikatların sona erdiğine dair açıklama yapılmamıştı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in açıklamasının ardından, yerel saatle 15.00'te (TSİ 10.00) basına açıklama yapacağını duyurdu. Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, bu hafta 9 ve 11 Ağustos'ta Ada'nın güneyinde gerçek cephane ve mühimmatın kullanılacağı topçu tatbikatları yapacağını açıklamıştı.

Pekin'in tatbikatları öngörülen sürenin ötesine taşıma adımı, bölgede gerilimi yükseltmeye aday görünüyor.

Çin, 4 gündür sürdürdüğü tatbikatlarla egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. Tatbikatlar nedeniyle güvenlik uyarısı yapılan alanlar, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, Tayvan Boğazı'nda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın ziyareti

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacak
Tahıl koridorundan bir haftada 10 gemiyle 305 bin ton sevkiyat gerçekleşti
Dışişleri Bakanlığından Albuquerque’de 4 Müslüman'ın öldürülmesi hakkında açıklama
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Çavuşoğlu Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığından Albuquerque’de 4 Müslüman'ın öldürülmesi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığından Albuquerque’de 4 Müslüman'ın öldürülmesi hakkında açıklama

Avustralya’dan Tayvan Boğazı’nda gerilimin düşürülmesi çağrısı

Çin, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatları sürdürdüğünü bildirdi

Tayvan, Çin'e ait 66 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi

Tayvan, Çin'e ait 66 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi
Tayvan, Çin'in ardından, Ada'da topçu tatbikatları yapacağını duyurdu

Tayvan, Çin'in ardından, Ada'da topçu tatbikatları yapacağını duyurdu
Çin, Sarı Deniz ve Bohay Denizi'nde askeri tatbikatlara başlayacağını açıkladı

Çin, Sarı Deniz ve Bohay Denizi'nde askeri tatbikatlara başlayacağını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet