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Dünya

Çin, Sarı Deniz ve Bohay Denizi'nde askeri tatbikatlara başlayacağını açıkladı

Çin, ülkenin kuzey kıyılarındaki Bohay Denizi ve Sarı Deniz'in güneyinde gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlara başlayacağını bildirdi.

Emre Aytekin   | 07.08.2022
Çin, Sarı Deniz ve Bohay Denizi'nde askeri tatbikatlara başlayacağını açıkladı

Pekin

Deniz Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada, başkent Pekin'in yakınlarındaki Bohay Denizi'nde 8 Ağustos ve 8 Eylül arasında, Sarı Deniz'in güneyinde ise 7-15 Ağustos'ta yürütülecek askeri tatbikatlar nedeniyle söz konusu bölgelerin gemi trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Pekin'in yaklaşık 300 kilometre güney doğusundaki Bohay Denizi, kuzeyinde Liaodong ve güneyinde Ciadong yarımadalarının sınırladığı, Sarı Deniz Körfezi'ndeki bir iç deniz konumunda bulunuyor. Sarı Deniz'in güneyinde de ayrı bir tatbikatın başlayacak olması tüm bölgedeki gemi trafiğini fiili olarak kısıtlayacak.

Çin ordusu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen haftaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki altı bölgede gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlara başlamıştı. Bugün öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. Tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti.


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