Dolar
19.17
Euro
20.90
Altın
1,980.76
ETH/USDT
1,772.70
BTC/USDT
27,876.00
BIST 100
4,896.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin: Rusya ile askeri işbirliğini geliştirmeye hazırız

Çin, Rusya ile askeri alanda stratejik iletişim ve ortak askeri tatbikatlar, hava ve deniz devriyeleri dahil işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu mesajını verdi.

Emre Aytekin  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Çin: Rusya ile askeri işbirliğini geliştirmeye hazırız

Pekin

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, iki ülke ordularının "uluslararası eşitliği ve adaleti güvenceye almak" ve "küresel güvenliğe katkı sağlamak" için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu ayın başında Moskova'ya yaptığı ziyarette Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile vardığı mutabakatı hatırlatan Sözcü Tan, "Çin ordusu, iki devlet başkanının vardığı mutabakatı tam olarak hayata geçirmek için stratejik iletişimi ve eş güdümü güçlendirmeye hazırdır." dedi.


Tan, Çin ile Rusya arasındaki ilişkinin Soğuk Savaş'taki gibi benzer bir ittifak olmadığını çünkü "cepheleşmeme" ve "üçüncü tarafları hedef almama" ilkelerine dayandığını vurguladı.

Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından "savaş" ve "işgal" sözcüklerini kullanmaktan kaçınmış, Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki oylamalarda çekimser kalarak Moskova'yı kınamayan az sayıda ülke arasında yer almıştı.

ABD, Pekin yönetimine Rusya'ya savaşta silah desteği sağlamaması yönünde uyarıda bulunurken doğrudan silah satışı olmasa da iki ülke, bu dönemde ortak askeri tatbikatlar dahil askeri işbirliğini sürdürmüştü.

Çin, savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat'ta krizin siyasi çözümü için önerilerini içeren 12 maddelik "tutum belgesi" açıklamıştı. Belgede ülkelerin egemenliklerine saygı gösterilmesi, meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınması, tek taraflı yaptırımlara son verilmesi ve gerginliklerin aşamalı olarak azaltılarak ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulanmıştı.

Ateşkes önerisi, ABD ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra öneriyi fiili durumun kabul edilmesi olarak algılayan Ukrayna tarafından da kabul görmemişti. Kiev yönetimi, bu koşullardaki bir barışın "savaşın dondurulması" anlamına geleceğini dile getirmişti.

Rusya da Çin'in görüşüne önem verdiğini ancak mevcut koşullarda Ukrayna meselesinin çözümünde barış yoluna geçişin sağlanması için gerekli koşulların oluşmadığını bildirmişti.

Çin Devlet Başkan Şi'nin Moskova ziyaretinde iki ülke liderleri, stratejik işbirliğini küresel ölçekte genişletme taahhüdünde bulunmuştu.

Şi ve Putin'in stratejik işbirliğinin genişletilmesine dair imzaladığı ortak bildiride Uzak Doğu'dan Avrupa'ya, Güneydoğu Asya'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada, Ukrayna'daki krizden Kuzey Kore'nin nükleer programına, Suriye'deki iç savaştan ve Libya'daki ve Filistin'deki duruma kadar farklı sorun alanlarına ilişkin görüşlere yer verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin’de depremzede çocuklara yönelik ramazan şenliği düzenlendi
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Adana'da 5 yaşındaki depremzede çocuğu ziyaret etti
Denizli'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanlığı görevine seçilen Koshanov'u tebrik etti

Benzer haberler

Çin: Rusya ile askeri işbirliğini geliştirmeye hazırız

Çin: Rusya ile askeri işbirliğini geliştirmeye hazırız

ABD: Rusya gıda temini karşılığında Kuzey Kore'den silah ve mühimmat almaya çalışıyor

Çin, InSAR uydularını uzaya yolladı

Ukrayna’daki savaş, Polonya’yı nasıl etkiledi?

Ukrayna’daki savaş, Polonya’yı nasıl etkiledi?
Tank desteği artan Ukrayna ordusunda tankçıların eğitimleri yoğunlaştı

Tank desteği artan Ukrayna ordusunda tankçıların eğitimleri yoğunlaştı
AB, Rusya'ya kaçırılan Ukraynalı çocukların bulunması meselesine odaklanacak

AB, Rusya'ya kaçırılan Ukraynalı çocukların bulunması meselesine odaklanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet