Çin metropolünde taksilerin neredeyse tamamı elektrikli

ŞINCIN

Çin'in güneyindeki Şıncın şehrinde yeni yıl itibarıyla kentte faaliyet gösteren taksilerin tamamına yakınının elektrikli araçlardan oluştuğu bildirildi.

Şıncın Belediyesi Ulaştırma Komitesi, 2019 itibarıyla kentte faaliyet gösteren 21 bin 689 ticari taksi içinde elektrikli binek otomobillerin oranının yüzde 99'a ulaştığını duyurdu.

Ülkenin önemli teknoloji ve ticaret merkezlerinden olan 12,5 milyon nüfuslu kent, kuzeydeki 4,3 milyon nüfuslu Taiyuan kentinin ardından bu hedefe ulaşan ikinci Çin metropolü oldu.

Sayıları 20 bini aşan elektrikli taksilerin, karbon emisyon miktarını yılda 850 bin ton azaltmasının beklendiği kaydedildi.

Çin'de hava kirliliğini önlemek ve alternatif enerji çalışmaları kapsamında toplu taşımada elektrikli taşıtların teşvik edildiği 13 pilot kentten biri olan Şıncın, 2017'den itibaren şehir içi hatlarda çalışan tüm otobüsleri elektrikli hale getirmişti.

Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki metropollerin çoğu, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor.

Isınma ve elektrik enerjisinin büyük kısmının kömürden sağlandığı ülkede motorlu araçların sayısı 322 milyonu aşıyor.

Muhabir: Emre Aytekin