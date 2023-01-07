Dolar
18.77
Euro
20.00
Altın
1,866.63
ETH/USDT
1,267.50
BTC/USDT
16,962.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin Kovid-19 tedbirlerini ihlalden tutuklananları salıverecek

Çin, Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin ardından son 3 yılda salgın tedbirlerini ihlalden tutuklananları salıvereceğini bildirdi.

Emre Aytekin   | 07.01.2023
Çin Kovid-19 tedbirlerini ihlalden tutuklananları salıverecek

Pekin

Hükümet, yerel yönetimlere, mahkemelere, emniyet güçlerine ve gümrük birimlerine gönderdiği talimatta Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların 8 Ocak'ta kaldırılmasının ardından, Kovid-19 bağlantılı adli kovuşturmaların sonlandırılmasını istedi.

Talimatta, salgın tedbirlerini ihlalden tutuklanan zanlıların, "zamanında ve uygun şekilde" salıverilmesi gerektiği belirtildi.

Sınırlarda karantina ve kontrol tedbirlerinin bundan böyle adli olarak ele alınmayacağının vurgulandığı talimatta, ilgili birimlerin hoşgörü ve cezalandırmama politikası izlemesi önerildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta Kovid-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini bildirmişti. Söz konusu uygulama, yerel yönetimlere salgın tedbirlerine uyulması için adli yaptırım dahil sert tedbirler alma yetkisi tanıyordu.

Uygulama kapsamında karantinayı ihlal eden, yakın temasları konusunda yanlış bilgi veren veya sağlık görevlilerinden bilgi saklayan kişiler tutuklanıyor ve haklarında adli soruşturma başlatılıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi 28 milyon metreküpe geriledi
Aksaray'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasında
Kuraklık ve yağış azlığının etkisiyle Keban Baraj Gölü'nde çekilme sürüyor
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye var olduğu müddetçe, Batı Trakya Türklerinin yanındayız

Benzer haberler

Çin Kovid-19 tedbirlerini ihlalden tutuklananları salıverecek

Çin Kovid-19 tedbirlerini ihlalden tutuklananları salıverecek

Pekin'de hava kirliliği 2022'de en düşük seviyeye geriledi

Çin'de sivil hava taşımacılığı 2022'de Kovid-19 salgını öncesine göre yüzde 57 azaldı

Tesla'nın Şanghay fabrikasında üretilen otomobil sayısı 2022'de yüzde 48 arttı

Tesla'nın Şanghay fabrikasında üretilen otomobil sayısı 2022'de yüzde 48 arttı
Aynı anda 3 hastalığı tespit eden yerli tanı kitinin hastanelerde kullanımı başlıyor

Aynı anda 3 hastalığı tespit eden yerli tanı kitinin hastanelerde kullanımı başlıyor
Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti

Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet