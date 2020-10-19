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Dünya

Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüdü

Çin ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü.

Mahmut Atanur   | 19.10.2020
Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüdü

Cakarta

Çin Ulusal İstatistik İdaresi, gayrisafi yurtiçi hasılanın temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüdüğünü açıkladı.

İkinci çeyrekteki yeniden büyüme seyri sonrası üçüncü çeyrekte de ekonomik toparlanmasının hızlandığı değerlendirilen Çin’in, son verilere göre yılın 9 ayında senelik bazda yüzde 0,7 büyüdüğü bildirildi.

Çin ekonomisi, geçen yılın sonunda Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 küçülmüş, ikinci çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü.

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