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Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi'den, ordunun kuruluşunun 96. yılı öncesi "modernleşme" mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla Batı Cephesi Komutanlığına yaptığı ziyarette orduya "modernleşme" çağrısında bulundu.

Aynur Şeyma Asan  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Çin Devlet Başkanı Şi'den, ordunun kuruluşunun 96. yılı öncesi "modernleşme" mesajı

Ankara

Xinhua haber ajansına göre, Şi, ÇHKO'nun 96. kuruluş yılı öncesinde Batı Cephesi Komutanlığındaki hava kuvvetlerine ziyarette bulundu.

Devlet Başkanı Şi, ziyaretinde hava savunma faaliyetlerinin düzenli icrasının önemine dikkati çekerek ordunun hazırlıklı olması ve hava sahası güvenliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Muharebe kuvvetlerine eklenecek yeni ekipman ve kuvvetlerde "hızlanma" çağrısında bulunan Şi, modern ekipmanların mevcut kuvvetlere entegre edilmesi gerektiğini belirtti.

Şi, Çin'in hava indirme birliklerine gönderdiği mektupta, "savaşmak ve kazanmak için becerilerini bıçak gibi keskinleştirmeleri" çağrısında bulundu.

ÇHKO'nun 96. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Çin Savunma Bakanlığı, ÇHKO'nun kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Savunma Bakanı Li Şangfu, resepsiyonda, "Çin Komünist Partisinin güçlendirilmesi, birlik eğitimlerinin yoğunlaşması ve muharebe hazırlığının artırılması" mesajı verdi.

Li, 2027'de ÇHKO'nun 100. yıl hedeflerine ulaşmak için çalışmasının önemine işaret ederek ordunun "birinci sınıf kaliteye hızla ulaşması" gerektiğini söyledi.

ÇHKO'nun kuruluş yıl dönümü her yıl 1 Ağustos'ta kutlanıyor.

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