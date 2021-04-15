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Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi, Merkel ve Macron ile yarın İklim Zirvesi'nde görüşecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yarın çevrim içi düzenlenecek "İklim Zirvesi"ne katılacağı bildirildi.

Fuat Kabakcı   | 15.04.2021
Çin Devlet Başkanı Şi, Merkel ve Macron ile yarın İklim Zirvesi'nde görüşecek

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying yaptığı yazılı açıklamada Şi'nin, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yarın yapılacak "İklim Zirvesi'nde görüşeceğini kaydetti.

Şi'nin zirveye başkent Pekin'den çevrim içi iştirak edeceğini belirten Hua, zirve davetinin Macron’dan geldiği bilgisini paylaştı.




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